Balade à la découverte de Bauvin et de l‘île aux Saules Bauvin et de l‘île aux Saules Bauvin, 28 mars 2024 13:30, Bauvin.

Balade à la découverte de Bauvin et de l‘île aux Saules Jeudi 28 mars 2024, 14h30 Bauvin et de l‘île aux Saules Sur inscription

Jeudi 28 mars de 14h30 à 17h30

Situé aux confins du pays minier, Bauvin porte encore des vestiges de son vieux passé agricole et industriel. Un lion, à l’histoire incroyable, veille sur la commune. L’Ile aux Saules, née des travaux d’agrandissement du canal d’Aire, est un petit espace vert fort agréable, avec la particularité d’appartenir à deux villes et à deux départements, et celle de porter un pont sous lequel plus aucun cours d’eau ne coule depuis des décennies.

-Guide : Dominique Verhaeghe

-Rendez-vous sur le parking de la salle polyvalente, ruelle des écoles, 59221 Bauvin

-Tarif adhérent gratuit / non adhérent 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Bauvin et de l‘île aux Saules ruelle des écoles, 59221 Bauvin Bauvin 59221 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0972528503 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@seclin-tourisme.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.seclin-tourisme.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-28T14:30:00+01:00 – 2024-03-28T17:30:00+01:00

2024-03-28T14:30:00+01:00 – 2024-03-28T17:30:00+01:00

balade bauvin

seclin mélantois tourisme