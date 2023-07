Apéro musical à Baurech Baurech, 13 juillet 2023, Baurech.

Baurech,Gironde

La mairie de Baurech vous invite à un apéro concert « paëlla » suivie d’une soirée dansante..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Baurech 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Baurech town hall invites you to an aperitif concert « paella » followed by an evening of dancing.

El Ayuntamiento de Baurech le invita a un aperitivo y a un concierto de paella, seguidos de una velada de baile.

Die Gemeindeverwaltung von Baurech lädt Sie zu einem Apero-Konzert « Paella » mit anschließendem Tanzabend ein.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT de l’Entre-deux-Mers