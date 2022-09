Baume rose : Conférence Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Doubs

Baume rose : Conférence Baume-les-Dames, 14 octobre 2022, Baume-les-Dames. Baume rose : Conférence

Mairie de Baume les Dames (Salle d’honneur à l’étage) Place de la République Baume-les-Dames Doubs Place de la République Mairie de Baume les Dames (Salle d’honneur à l’étage)

2022-10-14 – 2022-10-14

Place de la République Mairie de Baume les Dames (Salle d’honneur à l’étage)

Baume-les-Dames

Doubs Baume-les-Dames Le professeur Jean-François Bosset, président de la ligue Comité Doubs et ancien radiologue, fera part des actions locales en matiêre de recherche et d’accompagnement des malades. Thême : « Conna√Ætre le cancer ».

Plus de détails au 03.81.84.07.13. +33 3 81 84 07 13 Place de la République Mairie de Baume les Dames (Salle d’honneur à l’étage) Baume-les-Dames

dernière mise à jour : 2022-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Baume-les-Dames, Doubs Autres Lieu Baume-les-Dames Adresse Baume-les-Dames Doubs Place de la République Mairie de Baume les Dames (Salle d'honneur à l'étage) Ville Baume-les-Dames lieuville Place de la République Mairie de Baume les Dames (Salle d'honneur à l'étage) Baume-les-Dames Departement Doubs

Baume-les-Dames Baume-les-Dames Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baume-les-dames/

Baume rose : Conférence Baume-les-Dames 2022-10-14 was last modified: by Baume rose : Conférence Baume-les-Dames Baume-les-Dames 14 octobre 2022 Baume-les-Dames Doubs Mairie de Baume les Dames (Salle d'honneur à l'étage) Place de la République Baume-les-Dames Doubs

Baume-les-Dames Doubs