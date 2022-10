BAUME ROSE : Animations Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Doubs Scène à l’extérieur :

à 10h30 et 14h30 : Lili (Reprises rock soul variété)

à 13h45 : Zumba

à 15h30 : Ministère des rues (Reprise rock) Scène à l’intérieur

à 11h30, 12h30 et 14h30 : Accro’pole (pole dance)

à 11h30 : Julya (chanson à texte)

à 13h00 : Texas Dancer’s (country) Baume-les-Dames

