Reculée de Baume-les-Messieurs Baume-les-Messieurs, 12 juillet 2023, Baume-les-Messieurs.

Baume-les-Messieurs,Jura

Elle constitue sans doute le plus bel exemple de reculée. Elle incise le plateau calcaire sous forme d’une vallée ramifiée..

Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté



It is without doubt the most beautiful example of reculée. It incises the limestone plateau in the form of a ramified valley.

Es sin duda el más bello ejemplo de reculée. Se adentra en la meseta calcárea en forma de valle ramificado.

Sie ist zweifellos das schönste Beispiel für einen Rückzugsraum. Sie schneidet das Kalksteinplateau in Form eines verzweigten Tals ein.

