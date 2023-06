Exposition Laurène Grisot Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames, 1 juillet 2023 10:00, Baume-les-Dames.

Exposition Laurène Grisot Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 1 – 29 juillet

Laurène Grisot, artiste baumoise aux 20 000 abonnés sur les réseaux sociaux, présentera sa première exposition solo à la médiathèque Jean Grosjean, à Baume les Dames, du 1er au 29 juillet 2023. 1 – 29 juillet 1

Laurène Grisot, artiste baumoise aux 20 000 abonnés sur les réseaux sociaux, présentera sa première exposition solo à la médiathèque Jean Grosjean, à Baume les Dames, du 1er au 29 juillet 2023.

Plongez dans l’univers émotionnel et délicat de ses 30 œuvres originales à l’aquarelle, pastels secs et gouache-acrylique. Ne manquez pas cette exposition inédite mettant en lumière le travail de Laurène Grisot.

Laurène Grisot sera présente le samedi 1er juillet, de 10h à 12h, pour une démonstration en direct de son travail, offrant une occasion de découvrir sa technique artistique de près.

Ouverte pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque, l’exposition offre une opportunité unique de découvrir l’artiste tout au long du mois de juillet.

Entrée gratuite.

Pour en savoir plus sur l’artiste et son travail, rendez-vous sur https://laurenegrisot.fr

Médiathèque Jean Grosjean 1 place de la loi baume les dames Baume-les-Dames 25110 Doubs