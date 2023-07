Zone de loisirs Baume-les-Dames, 12 juillet 2023, Baume-les-Dames.

Baume-les-Dames,Doubs

Un espace ludique de plein air est à la disposition des usagers en quête d’un moment de loisirs, de détente dans un cadre verdoyant et privilégié..

Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



A playful outdoor space is available to users looking for a moment of leisure and relaxation in a green and privileged setting.

Una zona de juegos al aire libre está a disposición de los usuarios que busquen un momento de ocio y relajación en un entorno verde y privilegiado.

Ein Spielbereich im Freien steht allen Nutzern zur Verfügung, die auf der Suche nach einem Moment der Freizeitgestaltung und Entspannung in einer grünen und privilegierten Umgebung sind.

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS