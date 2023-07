Cet évènement est passé Site Carrier – site archéologique Baume-les-Dames Catégories d’Évènement: Baume-les-Dames

Doubs Site Carrier – site archéologique Baume-les-Dames, 3 juillet 2023, Baume-les-Dames. Baume-les-Dames,Doubs Vaste ensemble artisanal regroupant des carrières, cabanes de carriers, plates-formes de taille, couloir de schlittage, zone de stockage ..

fin : . . Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Vast artisanal complex regrouping quarries, quarrymen’s huts, cutting platforms, schlitting corridor, storage area. Vasto complejo artesanal que incluye canteras, casetas de cantera, plataformas de corte, pasillo de schlitting, zona de almacenamiento. Ein großer Handwerkskomplex mit Steinbrüchen, Steinbruchhütten, Schneidplattformen, Schlittiche und Lagerräumen. Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS Détails Catégories d’Évènement: Baume-les-Dames, Doubs Autres Adresse Ville Baume-les-Dames Departement Doubs Lieu Ville Baume-les-Dames

Baume-les-Dames Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baume-les-dames/