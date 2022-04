Baume color Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Doubs

Baume color Baume-les-Dames, 26 juin 2022, Baume-les-Dames. Baume color Baume-les-Dames

2022-06-26 11:00:00 – 2022-06-26 16:00:00

Baume-les-Dames Doubs La quatrième édition de la course colorée et festive accessible à tous apportera cette année à nouveau son lot de surprises ! Programme à venir… info@ot-paysbaumois.fr +33 3 81 84 27 98 http://www.ot-paysbaumois.fr/ La quatrième édition de la course colorée et festive accessible à tous apportera cette année à nouveau son lot de surprises ! Programme à venir… Baume-les-Dames

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Baume-les-Dames, Doubs Autres Lieu Baume-les-Dames Adresse Ville Baume-les-Dames lieuville Baume-les-Dames Departement Doubs

Baume-les-Dames Baume-les-Dames Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baume-les-dames/

Baume color Baume-les-Dames 2022-06-26 was last modified: by Baume color Baume-les-Dames Baume-les-Dames 26 juin 2022 Baume-les-Dames Doubs

Baume-les-Dames Doubs