Atelier d’Herboristerie Baulme-la-Roche, samedi 16 mars 2024.

Atelier d’Herboristerie Baulme-la-Roche Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:30:00

fin : 2024-03-16 12:00:00

Venez découvrir et échanger sur les plantes médicinales et réalisez votre sachet de tisane.

Nous échangerons sur les différentes formes galéniques des plantes médicinales (huiles essentielles, hydrolats, alcoolatures, tisanes…).

Puis vous réaliserez votre propre tisane, selon votre envie et besoin recherchés, avec les vertus des plantes.

EUR.

7 rue Ferdinand Foch

Baulme-la-Roche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté baumplantes21@gmail.com



L’événement Atelier d’Herboristerie Baulme-la-Roche a été mis à jour le 2024-01-12 par COORDINATION CÔTE-D’OR