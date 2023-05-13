BALADE GOURMANDE ET ATELIER CUISINE À VAULANDRY Place de l’Eglise Baugé-en-Anjou
BALADE GOURMANDE ET ATELIER CUISINE À VAULANDRY Place de l’Eglise, 13 mai 2023, Baugé-en-Anjou.
BALADE GOURMANDE ET ATELIER CUISINE À VAULANDRY.
2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 17:00:00. .
Place de l’Eglise Vaulandry
Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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Mise à jour le 2023-02-17 par eSPRIT Pays de la Loire