BALADE GOURMANDE ET ATELIER CUISINE À VAULANDRY Place de l’Eglise, 13 mai 2023, Baugé-en-Anjou.

BALADE GOURMANDE ET ATELIER CUISINE À VAULANDRY.
2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 17:00:00. .
Place de l’Eglise Vaulandry
Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire

GOURMET WALK AND COOKING WORKSHOP IN VAULANDRY

PASEO GASTRONÓMICO Y TALLER DE COCINA EN VAULANDRY

GOURMET-SPAZIERGANG UND KOCHWORKSHOP IN VAULANDRY

Mise à jour le 2023-02-17 par eSPRIT Pays de la Loire