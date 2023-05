Concert à Baugé Baugé en anjou Baugé Catégories d’Évènement: Baugé

Maine-et-Loire Concert à Baugé Baugé en anjou, 24 juin 2023, Baugé. Concert à Baugé Samedi 24 juin, 20h00 Baugé en anjou Venez redécouvrir mon univers musical composé de reprises teintées d’électro et de jazz et jouées au saxophone. Baugé en anjou baugé Baugé 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T20:00:00+02:00 – 2023-06-24T21:00:00+02:00

2023-06-24T20:00:00+02:00 – 2023-06-24T21:00:00+02:00 ©Square52 Détails Catégories d’Évènement: Baugé, Maine-et-Loire Autres Lieu Baugé en anjou Adresse baugé Ville Baugé Departement Maine-et-Loire Age max 99 Lieu Ville Baugé en anjou Baugé

Baugé en anjou Baugé Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bauge/

Concert à Baugé Baugé en anjou 2023-06-24 was last modified: by Concert à Baugé Baugé en anjou Baugé en anjou 24 juin 2023 Baugé en anjou Baugé

Baugé Maine-et-Loire