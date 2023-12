RONDE DES SANGLIERS A BAUGE EN ANJOU Baugé Baugé-en-Anjou, 10 mars 2024, Baugé-en-Anjou.

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 08:00:00

fin : 2024-03-10 10:00:00

20ème Ronde des Sangliers à Baugé en Anjou – randonnée cyclotourisme, marche, VTT et VTC tous niveaux.

Le dimanche 10 mars participez à la Ronde des Sangliers à Baugé en Anjou. Parcours marche, cyclo, VTT et VTC pour toute la famille

Baugé centre culturel René d’Anjou

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire