Course family tri Avenue du Lac, 11 juin 2023, Baudreix.

Venez découvrir le triathlon et vous éclater sur des distances pour tous !

Les formats proposés sont les suivants :

· Animathlon 2-5 ans (20m / 200m / 100m)

· Cross Triathlon XS individuel (200m / 5.6km / 2300m)

· Cross Triathlon 6-9 ans individuel (50m / 1km / 500m)

· Cross Triathlon 8-11 ans individuel (100m / 2.8km / 1000m)

· Cross Triathlon Duo « Enfant – Adulte » 6-9ans (50m / 1km / 500m)

· Cross Triathlon Duo « Enfant – Adulte » 8-11ans (100m / 2.8km / 1000m)

· Cross Triathlon XS Duo « Enfant – Adulte » (200m / 5.6km / 2300m).

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 18:00:00. .

Avenue du Lac Espace de loisirs du Lac de Baudreix

Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover triathlon and have fun on distances for all!

The formats proposed are as follows:

– Animathlon 2-5 years (20m / 200m / 100m)

– Cross Triathlon XS individual (200m / 5.6km / 2300m)

– Cross Triathlon 6-9 years old individual (50m / 1km / 500m)

– Cross Triathlon 8-11 years old individual (100m / 2.8km / 1000m)

– Cross Triathlon Duo « Child – Adult » 6-9 years (50m / 1km / 500m)

– Cross Triathlon Duo « Child – Adult » 8-11 years (100m / 2.8km / 1000m)

– Cross Triathlon XS Duo « Child – Adult » (200m / 5.6km / 2300m)

¡Ven a descubrir el triatlón y diviértete en distancias para todos!

Los formatos disponibles son los siguientes

– Animatlón 2-5 años (20m / 200m / 100m)

– Triatlón Cross XS individual (200m / 5,6km / 2300m)

– Triatlón Cross 6-9 años individual (50m / 1km / 500m)

– Triatlón Cross 8-11 años individual (100m / 2,8km / 1000m)

– Triatlón Cross Dúo « Niño – Adulto » 6-9 años (50m / 1km / 500m)

– Triatlón Cross Dúo « Niño – Adulto » 8-11 años (100m / 2,8km / 1000m)

– Triatlón Cross XS Dúo « Niño – Adulto » (200m / 5.6km / 2300m)

Entdecken Sie den Triathlon und toben Sie sich auf den Distanzen für alle aus!

Folgende Formate werden angeboten:

– Animathlon 2-5 Jahre (20m / 200m / 100m)

– Cross Triathlon XS Einzel (200m / 5.6km / 2300m)

– Cross Triathlon 6-9 Jahre Einzel (50m / 1km / 500m)

– Cross Triathlon 8-11 Jahre Einzel (100m / 2.8km / 1000m)

– Cross Triathlon Duo « Kind – Erwachsener » 6-9J. (50m / 1km / 500m)

– Cross Triathlon Duo « Kind – Erwachsener » 8-11 Jahre (100m / 2.8km / 1000m)

– Cross Triathlon XS Duo « Kind – Erwachsener » (200m / 5.6km / 2300m)

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay