Marché à la citrouille à Baudrecourt Lundi 10 octobre, 14h00 Baudrecourt 52

vente de citrouilles et décorations Baudrecourt 52 place de la mairie Urrugne 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Exposition et vente de cucurbitacées alimentaires et décoratives, confitures à base de potiron, noix, châtaignes. Petite restauration à partir de midi, gaufres au feu de bois. concours du potiron le plus lourd, estimation du poids d’une citrouille. Entrée gratuite

