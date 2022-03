« Baudelaire : une vie pour la poésie» Bibliothèque de Saint-Christophe Saint-Christophe Catégorie d’évènement: Saint-Christophe

Bibliothèque de Saint-Christophe, le samedi 19 mars à 20:30

Récital d’un choix de textes, des « Fleurs du mal » aux « Petits poèmes en prose », en passant par les écrits sur les arts « Les salons », et quelques lettres très significatives de Baudelaire à sa mère, à la rencontre du poète et de l’homme. Activité organisée par l’Alliance française de la Vallée d’Aoste et l’association culturelle Théâtre Ouvert. Conception : Michèle Chenuil, avec Claudine Chenuil, Evelyne Parouty et Jean Pierre Jouglet.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Réservation souhaitée. Information et réservation : Alliance française Tél. 0165 42331

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:00:00

