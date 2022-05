Baudelaire Jazz !, 27 mai 2022, .

Baudelaire Jazz !

2022-05-27 – 2022-05-27

Concert littéraire.



Avec Patrick Chamoiseau (texte et voix), Raphaël Imbert (saxophone), Celia Kameni (chant), Sonny Troupé (percussions), Pierre-François Blanchard (piano).



Patrick Chamoiseau (Texaco, Prix Goncourt 1992) et le saxophoniste Raphaël Imbert ont en commun le goût de la poésie et du jazz. C’est à l’occasion d’une résidence au musée d’Orsay que l’écrivain martiniquais s’est plongé dans l’œuvre de Baudelaire dont il est certain que la liberté a nourri celle de Césaire, Glissant ou Fanon. La liaison entre la structure rythmique des mots du poète du xixe siècle et celle du jazz a jailli comme une évidence pour ces deux grands artistes qui n’aiment rien tant qu’aller puiser aux racines d’une œuvre pour mieux en faire surgir la modernité.

Accompagnés de plusieurs artistes, Patrick Chamoiseau et Raphaël Imbert convoquent, deux cents ans après sa naissance, un Baudelaire inattendu qui, à l’instar du blues, fait surgir la beauté du mal. Rendre hommage à Baudelaire avec ce que nous sommes, tel est l’enjeu de cette création en forme de chaos opéra qui embrasera le fort Saint-Jean entre musique, images et poésie.



À lire :

Patrick Chamoiseau, Baudelaire Jazz. Méditations poétiques et musicales avec Raphaël Imbert, Seuil, 2022.

