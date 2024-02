Baudelaire -Anywhere out of the world- Bibliothèque municipale Auzances, samedi 9 mars 2024.

Baudelaire -Anywhere out of the world- Bibliothèque municipale Auzances Creuse

L’association Petit K@you vous propose Une approche originale et vivante de l’œuvre et de la vie de Baudelaire. d’après « Les fleurs du mal ».

Anywhere out of the world est un parcours en pointillé dans le vie et l’oeuvre de Baudelaire. La mise en scène, réalisé par Bruno Deleu, a été particulièrement travaillée pour mettre en évidence les liens profonds qui unissent l’oeuvre et l’auteur. Elle est originale, ludique et vivante!

Participation libre au chapeau. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 17:00:00

fin : 2024-03-09

Bibliothèque municipale 5 rue Rousseau

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine

