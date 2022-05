Boutique de Noël : revues, livres et bons cadeaux pour des stages pratiques autour de la réhabilitation du bâti ancien Stage Esprit de la restauration Baud Catégories d’évènement: Baud

Boutique de Noël : revues, livres et bons cadeaux pour des stages pratiques autour de la réhabilitation du bâti ancien Stage Esprit de la restauration, 17 décembre 2020 09:30, Baud. 17 décembre 2020 – 30 janvier 2021 Sur place Sur inscriptions, tarifs disponibles sur notre site accueil@tiez-breiz.bzh L’association TIEZ BREIZ, Maisons et Paysages de Bretagne lance une boutique de Noël autour de la réhabilitation du patrimoine bâti rural de Bretagne. ★★★Un Noël TIEZ BREIZ ★★★ Surprenez vos proches à Noël, en offrant un cadeau Tiez Breiz !

Offrir un cadeau Tiez Breiz c’est aussi une action militante pour soutenir notre association dans cette période difficile.

Stages, revues Tiez Breiz, ouvrages, tee-shirt, profitez de notre boutique en ligne : ici. ★★★Nouveau★★★ Bon cadeau pour un stage pratique :

Esprit de la restauration, charpente, drainage, pose traditionnelle de terre cuite, complexe de toit et isolation écologique, affutâge d’outils taillants, concevoir un jardin naturel, talus-mur, enduits à la chaux naturelle, limousinerie : maçonnerie de murs de moellons, enduits de terre, plancher en terre : hourdis à quenouilles…

Les stages sont organisés dans les cinq départements de la Bretagne historique.

