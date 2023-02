BAUBO DE L’ART DE N’ETRE PAS MORT THEATRE DE L’AQUARIUM GRANDE SALLE, 8 février 2023, PARIS.

BAUBO DE L’ART DE N’ETRE PAS MORT THEATRE DE L’AQUARIUM GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-02-19 17:00. Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

LA VIE BREVE présente ce concert Dans le cadre de – BRUIT – Festival théâtre et musiqueOù l’on trouve : une armure qui brille, le mur des jubilations, des agrafes, trois femmes fuyant la musique sacrée, du café noir et des rêves mitraillés, – regarde-moi ! – un sein tranché et le chaos. Jeanne Candel puise la sève de sa prochaine création dans la figure de Baùbo, issue de la tradition orphique grecque. La rencontre de cette prêtresse avec Déméter incarne les motifs puissants du désir et de la pulsion de vie : Baùbo est celle qui dévoile son sexe et révèle par le rire l’art de n’être pas mort. À partir de ce mythe, d’œuvres d’Heinrich Schütz et d’autres matériaux, Jeanne Candel et le directeur musical Pierre-Antoine Badaroux composent une « PASSION d’aujourd’hui » où musique et théâtre s’entrelacent. « Nous allons créer une anatomie de la passion, ouvrir le corps et l’âme pris dans les tourmentes de la passion : faire une offrande de cela dans le langage du rêve. Le montage par la logique du rêve sera notre principe de composition. Le rêve et son langage si singulier renferment des puissances d’écriture que je voudrais mettre à l’épreuve du plateau. Je voudrais révéler la vie intérieure du trouble passionnel, montrer la vie depuis l’inarticulé, le mystère de cette énergie qui peut emporter n’importe quelle existence. » Jeanne Candel Durée : 1h45 Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de BRUIT – Festival théâtre et musique du Théâtre de l’Aquarium. Distribution / Production Mise en scène : Jeanne CandelDirection musicale : Pierre-Antoine BadarouxScénographie : Lisa NavarroCostumes : Pauline KiefferCréation lumière : Fabrice OllivierCollaboration artistique : Marion Bois et Jan PetersRégie générale : Sarah Jacquemot-FiumaniRégie plateau : Camille JaffrennouRégie lumière : Vincent PerhirinDe et avec : Pierre-Antoine Badaroux, Félicie Bazelaire, Prune Bécheau, Jeanne Candel, Richard Comte, Pauline Huruguen, Pauline Leroy, Hortense Monsaingeon et Thibault Perriard Production : la vie brève – Théâtre de l’AquariumCoproduction : Théâtre National Populaire, Villeurbanne ; Tandem, scène nationale Arras-Douai ; Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; Festival dei Due Mondi, Spoleto (Italie) ; NEST Théâtre – CDN de Thionville-Grand Est ; Comédie de Colmar – CDN Grand Est Alsace ; Théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse (en cours)Construction du décor aux ateliers de la MC93 – Bobigny, réalisation des costumes aux ateliers du Théâtre National de Strasbourg, avec des costumes prêtés par le Festival dei Due Mondi, Spoleto (Italie)Avec l’aide à la création du ministère de la Culture et le soutien du Théâtre National de StrasbourgEn coréalisation avec le Théâtre de la Ville BAUBO DE L’ART DE N’ETRE PAS MORT Pierre-Antoine Badaroux, Pauline Huruguen, Jeanne Candel EUR24.2 24.2 euros

Votre billet est ici

THEATRE DE L’AQUARIUM GRANDE SALLE PARIS ROUTE DU CHAMP DE MANOEUVRE 75012

LA VIE BREVE présente ce concert



Dans le cadre de – BRUIT – Festival théâtre et musique

Où l’on trouve : une armure qui brille, le mur des jubilations, des agrafes, trois femmes fuyant la musique sacrée, du café noir et des rêves mitraillés, – regarde-moi ! – un sein tranché et le chaos.

Jeanne Candel puise la sève de sa prochaine création dans la figure de Baùbo, issue de la tradition orphique grecque. La rencontre de cette prêtresse avec Déméter incarne les motifs puissants du désir et de la pulsion de vie : Baùbo est celle qui dévoile son sexe et révèle par le rire l’art de n’être pas mort. À partir de ce mythe, d’œuvres d’Heinrich Schütz et d’autres matériaux, Jeanne Candel et le directeur musical Pierre-Antoine Badaroux composent une « PASSION d’aujourd’hui » où musique et théâtre s’entrelacent.

« Nous allons créer une anatomie de la passion, ouvrir le corps et l’âme pris dans les tourmentes de la passion : faire une offrande de cela dans le langage du rêve. Le montage par la logique du rêve sera notre principe de composition. Le rêve et son langage si singulier renferment des puissances d’écriture que je voudrais mettre à l’épreuve du plateau. Je voudrais révéler la vie intérieure du trouble passionnel, montrer la vie depuis l’inarticulé, le mystère de cette énergie qui peut emporter n’importe quelle existence. » Jeanne Candel

Durée : 1h45

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de BRUIT – Festival théâtre et musique du Théâtre de l’Aquarium.

Distribution / Production

Mise en scène : Jeanne Candel

Direction musicale : Pierre-Antoine Badaroux

Scénographie : Lisa Navarro

Costumes : Pauline Kieffer

Création lumière : Fabrice Ollivier

Collaboration artistique : Marion Bois et Jan Peters

Régie générale : Sarah Jacquemot-Fiumani

Régie plateau : Camille Jaffrennou

Régie lumière : Vincent Perhirin

De et avec : Pierre-Antoine Badaroux, Félicie Bazelaire, Prune Bécheau, Jeanne Candel, Richard Comte, Pauline Huruguen, Pauline Leroy, Hortense Monsaingeon et Thibault Perriard

Production : la vie brève – Théâtre de l’Aquarium

Coproduction : Théâtre National Populaire, Villeurbanne ; Tandem, scène nationale Arras-Douai ; Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; Festival dei Due Mondi, Spoleto (Italie) ; NEST Théâtre – CDN de Thionville-Grand Est ; Comédie de Colmar – CDN Grand Est Alsace ; Théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse (en cours)

Construction du décor aux ateliers de la MC93 – Bobigny, réalisation des costumes aux ateliers du Théâtre National de Strasbourg, avec des costumes prêtés par le Festival dei Due Mondi, Spoleto (Italie)

Avec l’aide à la création du ministère de la Culture et le soutien du Théâtre National de Strasbourg

En coréalisation avec le Théâtre de la Ville

.2023-02-19.

Votre billet est ici