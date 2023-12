BAÙBO – de l’art de n’être pas mort, Jeanne Candel – la vie brève Théâtre de l’Aquarium Paris, 2 février 2024, Paris.

Du vendredi 02 février 2024 au samedi 10 février 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h10

dimanche

de 17h00 à 18h40

.Public adolescents adultes. payant

12€ à 22€

Un harpon, le mur des jubilations, des agrafes, des femmes fuyant la musique sacrée, deux petits seins tranchés.

Des scènes où la vie déborde, non pas telle qu’elle est mais telle qu’elle jaillit dans nos mondes intérieurs, donnent toute sa saveur à ce spectacle à la fois cruel et sensuel, provocateur et tendre, librement inspiré de la figure de Baùbo, issue de la tradition orphique grecque. La rencontre de cette prêtresse avec Déméter incarne les motifs puissants du désir et de la pulsion de vie : Baùbo est celle qui dévoile son sexe et révèle par le rire l’art de n’être pas mort.

À partir de ce mythe, d’œuvres du compositeur Heinrich Schütz et d’autres matériaux, la metteure en scène Jeanne Candel et le directeur musical Pierre-Antoine Badaroux composent une « passion d’aujourd’hui » où musique et théâtre s’entrelacent comme dans un rêve.

« Ici, sous nos yeux, une femme a plongé dans une passion amoureuse jusqu’au bord de la mort. Ici elle aime, là elle meurt, ailleurs elle renaît. La musique est une force érotique, elle fait appel à nos inconscients. Les corps des actrices et des musiciens, des acteurs et des musiciennes, composent dans le même mouvement un poème concret qui dit la puissance de la création avec des agrafes et du pain, des bandes de papier et un œuf sur la tête. On peint avec ses fesses, on anatomise l’acte fou d’aimer, on est dans les pigments d’un tableau primitif. » Jeanne Candel

Une séance en audiodescription du spectacle BAÙBO – de l’art de n’être pas mort est prévue le dimanche 4 février 2024 à 17h, réalisée par Lucie Béguin.

Le dispositif « Souffleurs d’images » est disponible sur demande ici. Un souffleur bénévole décrit et souffle à l’oreille du spectateur aveugle ou malvoyant, les éléments qui lui sont invisibles le temps d’un spectacle.

Pour réserver et être accompagné dans votre venue : Bérengère Marchand, chargée de l’accueil des publics et des artistes (berengere@theatredelaquarium.net / 01 43 74 72 74)

Théâtre de l’Aquarium 2 route du Champ de Manœuvre 75012 Paris

Jean-Louis Fernandez