Batz en Contes ! Médiathèquemunicipale Batz sur mer, mercredi 20 mars 2024.

**BATZ EN CONTES

Mercredi 20 mars à 11h** C’est le Printemps ! Le soleil revient, les fleurs sont de toutes les couleurs, les oiseaux sont plus malins que les lapins… Venez écouter les histoires drôles et réconfortantes des bibliothécaires. Un nouveau rendez-vous à ne pas manquer.

Mercredi 22 mai à 11h Mercredi 22 mai – Une maman, c’est magique ! Fées, aventurières ou sorcières… Que serait-on sans les mamans ? Sans leurs bisous et leurs mots doux ? Une lecture pour rêver, des histoires pour rire et découvrir de nouveaux livres.

Mercredi 19 juin à 11h Voilà l’été, vive les vacances ! Un petit moment de complicité pour écouter des histoires aux odeurs de vacances et ensoleiller l’esprit des petits et des plus grands au début de l’été.

Gratuit.

À partir de 3 ans.

Durée : 30 minutes.

Inscription indispensable auprès de la médiathèque:

11, rue de la Plage

02.40.23.89.51

mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

https://mediatheque.batzsurmer.fr

