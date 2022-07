Batucasaou- Repas musical au Sanck de la piscine Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Catégories d’évènement: Drôme

Montbrun-les-Bains

Batucasaou- Repas musical au Sanck de la piscine Montbrun-les-Bains, 16 juillet 2022, Montbrun-les-Bains. Batucasaou- Repas musical au Sanck de la piscine

Snack de la piscine Montbrun-les-Bains Drôme

2022-07-16 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-16 Montbrun-les-Bains

Drôme Déambulation du groupe à partir de 19h00 dans Montbrun jusqu’au snack de la piscine, suivi d’un couscous et d’un spectacle au snack.

Réservation obligatoire nadiabekkali2907@live.fr +33 6 62 07 07 55 Montbrun-les-Bains

