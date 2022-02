BATUCAGRAS – DÉFILÉ DU CARNAVAL DE TOULOUSE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

BATUCAGRAS – DÉFILÉ DU CARNAVAL DE TOULOUSE Place du Capitole PLACE DU CAPITOLE Toulouse

2022-03-01 17:00:00 – 2022-03-01

Toulouse Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne Un grand défilé intitulé “BatucaGras” est organisé au cœur de Toulouse ! Rendez-vous à partir de 17h avec le stand des COCUs.

Le carnaval fait son grand retour cette année à Toulouse après deux longues années d'absence ! asso.lecocu@gmail.com http://carnavaldetoulouse.fr/SiteCarnaval/?fbclid=IwAR04f7f79BDvTtwQKKZzuolEIReFgplOnWTRkXDgUkfZhMtyyURhZeg8wTI

Début de l’animation musicale à 19h30. La BatucaGras, c’est la rencontre des festivités du Mardi Gras et de la musique traditionnelle du Brésil et des Antilles : la Batucada ! Deux ambiances en un seul évènement, alors vous venez ? Place du Capitole PLACE DU CAPITOLE Toulouse

