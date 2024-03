BATUCADA – FÊTE DE LA POESIE JEUNESSE Salle des fêtes Guy Hallet Tinqueux, vendredi 9 février 2024.

BATUCADA – FÊTE DE LA POESIE JEUNESSE La batucada Ritmistas dos Pily (littéralement les percussionnistes de Pilipily) propose une déambulation festive aux rythmes explosifs ancrée dans le samba traditionnel brésilien. Vendredi 9 février, 17h30 Salle des fêtes Guy Hallet Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T17:30:00+01:00 – 2024-02-09T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-09T17:30:00+01:00 – 2024-02-09T18:00:00+01:00

BATUCADA

Performance poétique et danse – Événement unique lors du Marché de la poésie

La batucada Ritmistas dos Pily (littéralement les percussionnistes de Pilipily) propose une déambulation festive aux rythmes explosifs ancrée dans le samba traditionnel brésilien pour faire danser tous les publics.

Accompagné d’un atelier d’initiation à la pratique en groupe des percussions brésiliennes avec les musiciens du collectif Ritmistas dos Pily.

*Gratuit / Sans réservation.

Salle des fêtes Guy Hallet rue de la Croix Cordier, Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://fetedelapoesiejeunesse.com/programme-2023/ »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat@creationspourlenfance.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326081326 »}]

concert représentation