« Batucabach » en concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône, samedi 9 mars 2024.

Spectacle musical barocambolesque autour de JS BACH & des musiques brésiliennes

Il y a des jours comme ça où les espaces-temps volent en éclats et se créent leur propre sphère…

C’est ce qui est arrivé à deux vieux compères musiciens quand ils se rendent compte que les mélodies et le contrepoint rigoureux de Jean Sébastien Bach auraient pu avoir une origine outre-Atlantique pour parvenir jusqu’au froid de l’Allemagne.

De ces mariages inattendus, c’est ensuite la curiosité qui fait palpiter les rythmiques jusqu’à devoir trouver une raison logique à la symbiose observée le génie mélodique de Bach s’accorde en tout contrepoint au samba brésilien.

Il n’en fallait pas plus pour s’entourer alors d’un spécialiste mathématicien illusionniste en charge de démontrer cette intuition inédite ! Mené tambour battant par quatre musiciens (percussionnistes et flûtiste), la sphère de la BatucaBach prend corps au cours des démonstrations magiques de combinaisons de chiffres, si cher à Bach et à la musique. Ce spectacle s’adresse bien sûr à tous ceux qui ne connaissent rien à Bach ni au Samba ou les deux et bien sûr à tous les autres.

Patrick RUDANT flûtes baroques / Olive MONTANGERAND surdo brésilien / Gérald PUYRAVAUD Tamborim / Pandeiro / Maxime BALLAIS Repinique / Cuica / Cabassa / Chant / Hervé DUCA Comédien magicien illusionniste mentaliste / Mise en scène Catherine GOURDON

Restauration avec réservation conseillée avant le 07/03 à 20h Poulet Tikka Massala / riz

Grande assiette 9€ Petite assiette 4.5€ Dessert selon opportunités du moment. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-09 23:30:00

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont

Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté fartfelien@aol.com

