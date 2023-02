Battle Waacking au Festival Everybody 2023 ! Le Carreau du Temple, 19 février 2023, Paris.

Le dimanche 19 février 2023

de 16h00 à 20h00

. payant

Tarif unique à 10€ / Inscription à la Battle à 5€

Figure incontestée de la discipline en France, Mounia Nassangar anime une compétition de Waacking avec la crème de la crème des Waackeurs, un show performatif à l’occasion du Festival Everybody !

Le Waacking est un style de danse disco funk né dans les années 70 dans les clubs gays de Los Angeles. Il s’est ensuite popularisée dans des émissions TV comme Soul Train, puis connaît un renouveau depuis une dizaine d’années. C’est une danse sociale à la fois glamour et funky qui allie des poses féminines avec des mouvements techniques de bras, de la musicalité, du groove mais aussi de l’attitude.

Créatrice de Waack in Paris et figure incontestée de la discipline en France, Mounia Nassangar anime un Battle Waacking avec la crème de la crème des Waackeurs, une compétition agrémentée de shows à l’occasion du Festival Everybody. Ce Battle 100% Waacking 2VS2 confrontera des duos de Waackeurs jusqu’à la finale explosive !

Juges : Princess Madoki, SonYa, Leï the night

DJ : Sofia Stanić

Mc : Jimmy Yudat

En partenariat avec Waack in Paris

Programme

15h – 16h : Cours de Waacking avec Princess Madoki / initiation class w / P. Madoki

16h – 20h : Battles + jams

Vous souhaitez concourir à la Battle Waacking ?

Les duos de danseurs·euses sont invités à s’inscrire en ligne via le formulaire d’inscription. L’inscription au concours est à 5€ par danseur·euse (un code promo vous sera fourni).

Qu’est-ce que le Waacking ?

Le waacking a vu le jour dans les clubs LGBTQ+ avec les communautés Africaine-Américaine et LatinX dans le Los Angeles des seventies. Son nom est un dérivé de l’insulte « You wack » (tu crains). Cette discipline, grande sœur du voguing, se danse essentiellement avec les bras et permet à celles et ceux qui la pratiquent de se créer un personnage, d’affirmer son identité et d’explorer sa créativité. La gestuelle du waacking s’inspire de l’univers du cinéma muet et des stars hollywoodiennes telles que Greta Garbo ou Marilyn Monroe et détourne les codes du glamour associés aux classes supérieures blanches. Les waackeurs dansent sur la musique qui fait fureur à cette époque, le disco.

Après une longue période d’oubli, le waacking est revenu sur le devant de la scène dans les années 2010. Il se pratique aujourd’hui dans des événements et battles à travers le monde et plus seulement sur des sons disco.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Contact : https://weez.li/4BH22EDP 0183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/4BH22EDP

© Le Carreau du Temple Festival Everybody 2023 – Battle waacking