Battle Royale La Folle Histoire De France THEATRE A L’OUEST CAEN, 5 novembre 2023, CAEN.

Battle Royale La Folle Histoire De France THEATRE A L’OUEST CAEN. Un spectacle à la date du 2023-11-05 à 17:00 (2023-10-28 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

RETROUVEZ TERRENCE ET MALIK, LE PROF ET LE CANCRE, POUR UNE NOUVELLE LEÇON D’HISTOIRE AUSSI DÉLIRANTE QU’HILARANTE. De Louis XIV à Napoléon III, ils revisitent à leur manière deux siècles chaotiques d’Histoire qui aboutiront à la naissance de la démocratie en France. Sur un rythme effréné, un régime chasse l’autre, comme on chasse un souverain. Et nos deux compères ne sont pas en reste, car pour eux aussi l’enjeu reste de taille : qui aura finalement le cœur de leur chère prof d’Histoire. Cancre ou fayot, vous aussi participer à cette “Battle Royale”, car sur le trône comme en amour, il ne peut en rester qu’un ! LE SAVIEZ- VOUS ? Toutes les informations et anecdotes du spectacle correspondent à des faits réels. L’histoire de France est vraiment complètement folle ! Ce spectacle est la suite de «La Folle Histoire de France», créé en 2013 et joué plus de 1000 fois. Battle Royale La Folle Histoire De France

THEATRE A L’OUEST CAEN CAEN 8 QUAI VENDEUVRE Calvados

