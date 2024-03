Battle Process Dat Sound #3 – Spectacle sportif Médiathèque Croix-Rouge Reims, samedi 15 juin 2024.

Battle Process Dat Sound #3 – Spectacle sportif Le Battle Process Dat Sound est une rencontre de haute énergie entre danseurs hip hop all styles et musiciens venant de différents horizons. Samedi 15 juin, 16h00 Médiathèque Croix-Rouge Sur inscription pour ceux qui veulent participer au battle avec les danseurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T16:00:00+02:00 – 2024-06-15T21:00:00+02:00

Fin : 2024-06-15T16:00:00+02:00 – 2024-06-15T21:00:00+02:00

Le Battle Process Dat Sound est une rencontre de haute énergie entre danseurs hip hop all styles et musiciens venant de différents horizons.

La notion d’échange et de dépassement des frontières, primordiale dans cet événement, est autant présente dans la danse que la musique, le tout animé par Playmo, speaker bien connu dans le milieu de la danse hip-hop.

Pour cette troisième édition rémoise, la rencontre se fera avec des artistes renommés issus de multiples univers, notamment des breakers tels que bgirl Fanny, Faboo ou bboy Alex.

Musicalement l’accent sera donné sur le côté percussif et festif avec 2 batteurs, Seb Brun et Tilo Bertholot, une percussionniste d’exception : Huguette Tolinga, ayant à leurs côtés un bassiste magnifique et une musicienne électro survoltée.

Plusieurs showcases hip hop viendront faire monter l’intensité de cet évènement festif et révélateur de la richesse d’une culture urbaine grandissante et multifacette.

Médiathèque Croix-Rouge 19 rue Jean-Louis Debar, 51100 Reims Reims 51100 Croix-Rouge Marne Grand Est 03 26 35 68 40 http://www.bm-reims.fr [{« type »: « email », « value »: « c.douay@laboussolereims.org »}, {« type »: « email », « value »: « info@laboussolereims.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 49 58 08 30 »}] Ouverte en 2003, il s’agit de la deuxième médiathèque du réseau rémois par sa taille.

« Si le Château d’Eau est imposant par sa masse, sa hauteur, la médiathèque lui répond par sa longueur, son horizontalité. Face à l’opacité du premier, l’aspect vitré de la seconde révélera son activité. Le choix des matériaux vient conforter ces principes : larges façades vitrées correspondant aux espaces d’accueil et d’exposition […]. Un parvis commun, côté rue Debar, orienté en direction des habitants du quartier et des lignes de transport en commun qui en assurent la desserte, reliera les deux édifices et créera un espace public. »

(Serge et Lipa Goldstein, architectes). Tram A, B arrêt médiathèque.

© Mahmoud Alshara