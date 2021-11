Paris Théâtre du Châtelet île de France, Paris BATTLE PRO FINALE MONDE Théâtre du Châtelet Paris Catégories d’évènement: île de France

BATTLE PRO FINALE MONDE Théâtre du Châtelet, 5 décembre 2021, Paris.

de 15h30 à 17h30

payant

Le Breaking, ou Breakdance, est une discipline popularisée par le milieu hip-hop à l’aube des années 80 et qui a essaimé dans tous les domaines impliquant la danse aujourd’hui, au point qu’elle sera intégrée aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. En attendant, venez voir les meilleurs danseurs au monde s’affronter sur la scène du Châtelet ! Sur un plateau transformé en arène les danseurs s’affrontent, par groupe, entre bboys ou bgirls, et même entre enfants (moins de 12 ans) pour remporter les titres de chaque catégorie sous l’oeil expert d’un jury de professionnels. Attitudes de rivalité entre équipes, prouesses techniques, audace des mouvements, tout est bon pour faire le show devant un public familial et connaisseur. Ces “batailles” d’une dizaine de minutes tiennent autant de la danse que du sport. La breakdance sera en effet pour la première fois aux Jeux Olympiques, à Paris en 2024, et est entrée dans les écoles de danse et les conservatoires. Cette discipline se développe et a depuis longtemps émergé de la rue, tout comme le graff – cette autre composante du hip-hop – qui a dorénavant sa place au musée. Des chorégraphes tels Kader Attou au Centre chorégraphique national de La Rochelle ou Mourad Merzouki au Centre chorégraphique de Créteil participent à cet engouement pour cet art hybride appelé à étendre son influence sur les plus grandes scènes. Pour la deuxième année consécutive, le Châtelet est fier de soutenir ce concours à la dimension internationale. Spectacles -> Danse Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet Paris 75001

