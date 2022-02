Battle Origin’s 2 Salle Eiffel, 5 mars 2022, Orléans.

Battle Origin’s 2

Salle Eiffel, le samedi 5 mars à 16:00

– Samedi 05 mars : 2ème édition du battle Origin’s de danse afro / dancehall sur Orléans. Lieu : Salle Eiffel Horaires : 16h-22h La 1ère édition a eu lieu samedi 18 mai 2019, ayant eu un vif succès avec une salle comble et un public de divers horizons, nous souhaitons continuer dans cette dynamique en faisant évoluer notre évènement. Afin de permettre au plus grand nombre de partager et d’échanger avec d’autres danseurs lors de notre évènement et d’apporter de la nouveauté et de la fraicheur, pour cette 2ème édition, nous avons souhaitez ajouter une nouveauté qui est la catégorie 2vs2 all style (tous styles) et une catégorie 1vs 1 afro-dancehall. Style, technique, originalité, musicalité sont les mots d’ordre pour épater le jury international qui désignera le grand vainqueur. A la clé une récompense totale de 800€ pour les vainqueurs. Des danseurs de toute la France seront présents avec un jury d’exception. L’entrée de l’évènement est gratuite.

Entrée gratuite

Battle de danse afro dancehall hip hop deux catégories 1vs1 afro dancehall et 2vs2 all style

Salle Eiffel 15 Rue de la Tour Neuve, 45000 Orléans Orléans Loiret



