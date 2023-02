Battle Opsession – Festival Hip Opsession Danse lieu unique (le), 18 février 2023, Nantes.

2023-02-18

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : non BILLETTERIES :- www.lelieuunique.com- billetterie du lieu unique, entrée quai Ferdinand-Favre, Nantes – 02 40 12 14 34 – du mardi au samedi de 12h à 19h

Désormais organisé autour de deux temps forts distincts, en octobre, pour la musique, et en février, pour la danse, le festival Hip Opsession poursuit une exploration libre de la culture hip hop. Son événement international le Battle Opsession marque l’ouverture du volet danse avec près de deux cents danseurs et danseuses invités. Le Battle Opsession rassemble parmi les meilleurs danseurs et danseuses au monde, au sein d’un lieu unique transformé en arène. Au centre, le cercle où ils et elles s’affrontent, en solo ou par équipe, au sein de différentes catégories : popping, locking, house, hip hop (pour les danses debout), 3vs3, Bonnie&Clyde et top rock (pour le breaking). Autour, le jury, les DJ’s et les inimitables maîtres de cérémonie assurent le show. Et partout, des cercles improvisés dans lesquels les danseurs et danseuses se retrouvent, échangent et se défient. À mi-chemin de la compétition et de la performance artistique, le Battle Opsession réunit le meilleur de la culture hip hop, ses valeurs de dépassement, de respect et de partage. En coréalisation avec Pick Up Production. Jour 1 – vendredi 17 février 2023 : Popping, Locking, House, & Hip Hop – de 19h à 0h> Gradin : 15 € tarif réduit / 18 € tarif plein> Hors gradin : 13 € tarif réduit / 16 € tarif plein Suivi d’une after battle avec Mab’Ish x Kwame (entrée libre)Jour 2 – samedi 18 février 2023 : Battle OpsessionQualifications 3vs3 Breaking + 1vs1 Top Rock – de 14h à 17h> Gradin : 10 €> Hors gradin : 8 € Finales 3vs3 Breaking, 2vs2 Bonnie&Clyde, 1vs1 Top Rock – de 19h à 00h> Gradin : 18 € tarif réduit / 21 € tarif plein> Hors gradin : 16 € tarif réduit / 19 € tarif plein Suivi d’une after battle avec DJ Psycut (entrée libre)

lieu unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com https://www.lelieuunique.com