2023-10-28

Herault Ne ratez pas l’édition 2023 de la plus grande manifestation Hip Hop Française organisée par l’association Attitude : Battle Of the Year FRANCE, le 28 octobre 2023 au Zénith Sud ! Le BOTY France est de retour. L’élite des crews Adultes et Kids du Breakdance français se retrouve au Zénith Sud de Montpellier pour gagner sa place pour la finale Internationale . C’est avec un nouveau format que cette édition se présente. Les 8 crews métropolitains et ultramarins continueront à présenter chacun un show chorégraphique mais à l’issue de cette présentation l’ensemble des crews se retrouveront pour la phase de Battle. Les demi-finales et finales de la catégorie Crews Kids se déroulent également au Zénith Sud de Montpellier. Let the Battle Begin !!!!!! Programme complet à venir Ne ratez pas l’édition 2023 de la plus grande manifestation Hip Hop Française organisée par l’association Attitude : Battle Of the Year FRANCE, le 28 octobre 2023 au Zénith Sud ! +33 4 67 02 20 40 http://battleoftheyearfrance.com/ Montpellier

