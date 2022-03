BATTLE OF THE YEAR FRANCE 2022 Montpellier, 15 mai 2022, Montpellier.

BATTLE OF THE YEAR FRANCE 2022 Montpellier

2022-05-15 – 2022-05-15

Montpellier Hérault

EUR 20 25 Ne ratez pas l’édition 2022 de la plus grande manifestation Hip Hop Française organisée par l’association Attitude : Battle Of the Year FRANCE, le 15 mai au Zénith Sud !

Le BOTY France est de retour.

Après deux ans d’absence, l’élite des crews Adultes et Kids du Breakdance français se retrouve au Zénith Sud de Montpellier pour gagner sa place pour la finale Internationale qui se déroulera au Japon en décembre 2022. C’est avec un nouveau format que cette édition se présente.

Les 8 crews métropolitains et ultramarins continueront à présenter chacun un show chorégraphique mais à l’issue de cette présentation l’ensemble des crews se retrouveront pour la phase de Battle.

Les demi-finales et finales de la catégorie Crews Kids se déroulent également au Zénith Sud de Montpellier. Let the Battle Begin !!!!!!

Programme complet à venir

Ne ratez pas l’édition 2022 de la plus grande manifestation Hip Hop Française organisée par l’association Attitude : Battle Of the Year FRANCE, le 15 mai au Zénith Sud !

+33 4 67 02 20 40 http://battleoftheyearfrance.com/

Ne ratez pas l’édition 2022 de la plus grande manifestation Hip Hop Française organisée par l’association Attitude : Battle Of the Year FRANCE, le 15 mai au Zénith Sud !

Le BOTY France est de retour.

Après deux ans d’absence, l’élite des crews Adultes et Kids du Breakdance français se retrouve au Zénith Sud de Montpellier pour gagner sa place pour la finale Internationale qui se déroulera au Japon en décembre 2022. C’est avec un nouveau format que cette édition se présente.

Les 8 crews métropolitains et ultramarins continueront à présenter chacun un show chorégraphique mais à l’issue de cette présentation l’ensemble des crews se retrouveront pour la phase de Battle.

Les demi-finales et finales de la catégorie Crews Kids se déroulent également au Zénith Sud de Montpellier. Let the Battle Begin !!!!!!

Programme complet à venir

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-03-22 par