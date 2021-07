Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Battle monsters – Jeu en ville Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Battle monsters – Jeu en ville Aix-en-Provence, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aix-en-Provence. Battle monsters – Jeu en ville 2021-07-03 – 2021-07-31 Centre-ville 30 lieux

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Stan Manoukian imagine un jeu de pistes à travers la ville. Chaque lieu participant remet gratuitement une carte à jouer de son monstre au public, qui doit faire l’ensemble du parcours pour compléter sa collection. Toutes les cartes assemblées forment un jeu de société à emporter à la maison. Les monstres de l’exposition Zoo Monsters de Stan Manoukian envahissent le centre-ville et partent à la découverte d’Aix-en-Provence. Un jeu de cartes inédit à collectionner +33 4 42 16 11 61 https://www.bd-aix.com/battle-monsters-jeu-en-ville-30-cartes-a-collectionner/ Stan Manoukian imagine un jeu de pistes à travers la ville. Chaque lieu participant remet gratuitement une carte à jouer de son monstre au public, qui doit faire l’ensemble du parcours pour compléter sa collection. Toutes les cartes assemblées forment un jeu de société à emporter à la maison. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Centre-ville 30 lieux Ville Aix-en-Provence lieuville 43.52649#5.44313