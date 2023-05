Battle Ladies All Stylz #3 La Place Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Battle Ladies All Stylz #3 La Place, 28 mai 2023, Paris. Le dimanche 28 mai 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant

La 3ème édition de Battle Ladies All Stylz aura lieu à La Place le 28 mai 2023. la 3ème édition se pose à La Place pour un big level qui opposera des guests de renommées internationales aux danseuses les plus talentueuses de l’hexagone et d’Europe, dans deux catégories : Hip-Hop et Afro. Un battle en 2vs2 où les danseuses auront 30 secondes chacune pour défendre leur duo et tenter de remporter un Money Price conséquent. 4 juges incontestés dans leur discipline vont orchestrer ce battle Ladies All Stylz #3 qui accueillera un show chorégraphique franco-allemand avec le soutien de l’OFAJ partenaire de cet événement 100% féminin. La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://my.weezevent.com/battle-ladies-all-stylz

Droits réservés Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Place Adresse 10 passage de la Canopée Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Place Paris

La Place Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Battle Ladies All Stylz #3 La Place 2023-05-28 was last modified: by Battle Ladies All Stylz #3 La Place La Place 28 mai 2023 La Place Paris Paris

Paris Paris