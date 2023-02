BATTLE LA FOUGUE BIZARRE ! VENISSIEUX Catégories d’Évènement: Rhne

Vénissieux

La Machinerie présente : Lic 1058577/578/579 C'est la 3ème edition du battle La Fougue ! Danseur-euse-s : Arrivée à 10h30 pour Sélections Obligatoire à 11h. Sélectionner le Tarif « Danseur-euse-s » sur le site direct de La Machinerie. Tout public : Arrivée à 13h30. Sélectionner le tarif vous correspondant (Plein Tarif ou Tarifs Réduits sur justificatif). Pour cette occasion Bizarre! invite le collectif à investir ses lieux le temps d'une journée. Plusieurs dizaines de danseurs venus des quatres coins de la France et de ses alentours se réuniront pour s'affronter devant 3 juges internationaux. La journée sera orchestrée par votre futur binôme préféré : DJ Greezly, et son maître de cérémonie : Johnson Qui de ces danseurs repartira vainqueur de cette bataille ? 1vs1 hip hop & 2vs2 allstyle LA FOUGUE Piliers : Greezly, Brian, Joyce, Itchy Basé à Lyon, la Fougue est un collectif d'artistes regroupant au sein de son équipe plusieurs disciplines : danse, beatmaking, djing, mode ou encore photo. Ayant une influence majoritairement hip hop, le collectif organise des évènements avec pour seul mot d'ordre : l'authenticité. Le principal objectif pour le collectif est de créer des "moments de vie" au sein desquels tout le monde est le/la bienvenu.e, car pour eux, l'art est une invitation à la découverte et à la rencontre Crédits photos : Julie Cherki Infos pratiques : Ouverture des portes 30 min avant le début de la Battle.

