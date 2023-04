Battle Just Dance Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Battle Just Dance Médiathèque Françoise Sagan, 19 avril 2023, Paris. Le mercredi 19 avril 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit Tout public Seul.e.s ou à plusieurs, venez danser et relever les défis de la piste de danse de la médiathèque pour atteindre votre meilleur score ! Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de danse, de sport, ou simplement de rigolade, vous êtes tous et toutes cordialement invités à notre tournoi de Just Dance ! Agrippez votre manette de Switch et lancez-vous sur la piste, les bibliothécaires s’occupent de tout. https://www.paris.fr/evenements/festival-numok-2023-30680 Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

