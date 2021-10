Trappes Médiathèque Anatole-France Trappes, Yvelines Battle jeux vidéo : Le rendez-vous des gamers Médiathèque Anatole-France Trappes Catégories d’évènement: Trappes

Médiathèque Anatole-France, le vendredi 26 novembre à 16:30

Durant les Ludidays, jeux de société, escape games, création de personnages lors d’un jeu de rôle en visio et jeux-vidéo, vous attendent, alors divertissez-vous ! La médiathèque vous propose des battles sur grand écran. _Public : à partir de 10 ans_ _Sur réservation_

Réservation sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr

Venez jouer sur grand écran et défier vos amis aux jeux vidéo dans l’auditorium de la médiathèque ! Médiathèque Anatole-France Plaine de Neauphle 1, place de la Médiathèque 78190 Trappes Trappes Yvelines

2021-11-26T16:30:00 2021-11-26T17:45:00

