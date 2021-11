Battle international de Hip Hop Ploufragan, 11 décembre 2021, Ploufragan.

Battle international de Hip Hop Salle Steredenn Rue Pierre de Coubertin Ploufragan

2021-12-11

Ploufragan Côtes d’Armor

Cette année, UnVsti Event est de retour. Ce battle international de Hip-Hop fait partie du top 5 des plus gros battles en France.

Depuis 15 ans, l’association UnVsti propose un concept novateur qui allie show chorégraphique et performance. Déjà plusieurs milliers de spectateurs ont pu assister à l’évènement devenu incontournable dans le paysage briochin. Cette année, au vu du contexte sanitaire, l’évènement sera limité à environ 1500 personnes.

Une cinquantaine d’artistes, danseurs, speakers, jurys et DJ internationaux seront présents le temps d’une soirée.

Au programme du cette soirée :

Le Baby-Battle International de -12 ans en 1vs1 (unique en Bretagne)

Les nouveautés 2021 :

1 vs 1B-Girlinternational

1 vs 1B-Boyinternational

Sans oublier le fameux :

Battle international par équipe 5 vs 5

unvsti@gmail.com +33 2 96 74 78 18

Salle Steredenn Rue Pierre de Coubertin Ploufragan

