Holiday Geek Cup organise sa nouvelle compétition Fortnite, mais cette fois-ci en physique ! BATTLE HOLIDAY SERIES en partenariat avec Espot paris Holiday Geek Cup organise sa nouvelle compétition Fortnite, mais cette fois-ci en physique ! Cette compétition et en collaboration avec espotparis . Paiement sur place en liquide ou en carte Le tournoi est accessible aux personnes à partir de 12 ans, ils doivent être accompagné d’un majeur + autorisation parentale jusqu’à 16 ans, à 16 ans il faut juste l’autorisation parentale. Autorisation parentale Le port du masque sera obligatoire pendant toute la durée du tournoi (sauf pour boire ou manger).

Pour les inscriptions et autres informations rester connecté sur le site internet officiel de l’association (lien du site dans la bio).

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur notre adresse mail : contact@holidaygeekcup.fr

Contact :Regnier Sylvain 0661725994 sylvain.regnier@holidaygeekcup.fr https://www.holidaygeekcup.fr https://twitter.com/RegnierSylvain30661725994 contact@holidaygeekcup.fr

