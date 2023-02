BATTLE HIP HOP THEATRE SENART – GRANDE SALLE, 4 mars 2023, LIEUSAINT.

BATTLE HIP HOP THEATRE SENART – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 19:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

La planète hip hop se donne rendez-vous à Sénart. Après les éditions France et Europe et à l’aube du break aux Jeaux Olympiques, l’incontournable Battle Blow your style se donne en version mondiale : du Japon à la Russie en passant par le Vénézuela, près de cinquante danseurs-performer de plus de quinze pays s’affronteront sur le grand plateau dans une succession de duels pour trois catégories Bgirls, Bboys et Kids. La compétition fera rage pour ce spectacle intense où virtuosité des danseurs et soutiens enflammés du public risquent bien d’embraser le Théâtre !

THEATRE SENART – GRANDE SALLE LIEUSAINT 8/10 Allé de la Mixité – Carré Sénart Seine-et-Marne

