BATTLE HIP HOP 8ÈME EDITION Martres-Tolosane, dimanche 2 juin 2024.

Dans le cadre de la Semaine des Cultures Urbaines proposée par le Conseil départemental de la Haute-Garonne, 123 Mouv Flow et l’Espace Culturel Angonia organisent

Un EVENT qui permet à tous les danseurs et danseuses tous styles confondus, de s’affronter en binôme par catégorie (kids et adultes) sur des musiques prédéfinies par notre DJ LUDO DIGGERZ.

Les juges Fonky Legs et Naomie, jugeront le groove, la technique, le rapport au son, la musicalité et la créativité des participant·e·s.

Pour cette nouvelle édition nous aurons des shows et un Battle exhibition en afro dance.

Des lots et un price money pour les gagnants. .

Début : 2024-06-02 14:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

PLACE CHARLES DE GAULLE

Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie contact@angonia.fr

