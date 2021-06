Aix-en-Provence 6Mic Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône BATTLE FOR JOB 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

BATTLE FOR JOB 26 JUIN 2021 À LA SALLE 6MIC LES JURYS, MC’S ET DEEJAY’S VOUS SERONT ANNONCÉS PROCHAINEMENT LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !!! 2 TEAM SERONT SÉLECTIONNÉS POUR LE 2VS2 Power Tricks Of Honor ET 2 TEAM POUR LE 4VS 4 BATTLE BREAK INSCRIPTIONS 2VS2 : [Battletv.hiphop@gmail.com](mailto:Battletv.hiphop@gmail.com) INSCRIPTIONS 4VS4 : [yassollaix@gmail.com](mailto:yassollaix@gmail.com) ORGANISATION BY CIACU 13 ET Battle TV

