Battle dj set – Coupe du monde du dancefloor #2 Ground Control Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Le samedi 21 octobre 2023

de 22h30 à 00h00

.Public adultes. gratuit

A la suite de la deuxième demi-finale de rugby, viens t’ambiancer lors d’une battle de djs signée Nique La Radio !

La Coupe du Monde de Rugby bat son plein, et devine quoi… Tu peux suivre les matchs à Ground Control et enchainer avec une teuf façon Nique !

Après la diffusion de la demi-finale du 21 octobre, rendez-vous pour une troisième mi-temps 100% global dancefloor by Nique – La radio.

Un terrain de rugby transformé en piste de danse, deux DJs pour représenter chacun.e une nation du dancefloor et un seul arbitre : l’énergie dépensée sur le terrain.

Dans ce Mondial là, le public ne reste pas en tribunes. Rendez-vous sur la pelouse pour tout donner devant des affiches musicales de rêve : Écosse – Afrique du Sud, France – Angleterre…

Qui remportera ce mondial du global dancefloor ? Enfile tes crampons, le dancefloor va glisser tellement tu vas suer !

Pour cette deuxième édition le match se jouera entre,

France représenté.e par un.e guest surprise vs Angleterre représenté par le dj Tio Leo.

Tu viens ?

Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/6608897215830550/?ref=newsfeed&locale=fr_FR https://www.facebook.com/GroundControlParis/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/GroundControlParis/?locale=fr_FR

Ground Control