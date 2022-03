Battle des arts : Poésie et photographie Ault, 2 avril 2022, Ault.

Battle des arts : Poésie et photographie Ault

2022-04-02 – 2022-04-02

Ault Somme Ault

Poésie et photographie : deux armes pour un même combat – Quand les mots s’effacent et ne font plus de bruit, il reste le silence, des morceaux de temps suspendus.

Deux arts qui stimulent l’imagination, c’est la rencontre de deux univers si particuliers mais si semblables, fait pour aller l’un avec l’autre.

L’un avec ses mots, ….

… ALAIN CALLES – saltimbanque en mots (13 ouvrages à ce jour), nourrit ses livres d’une riche expérience. Enfance chaotique, études de psychologie et de sociologie, des activités très diversifiées et une longue pratique au service des autres. Il est forgé de ce fer tordu qui rend le pas chaloupé mais ne rompt pas.

Sourire à couteaux tirés, cet activiste de la déglingue, cet acharniste de la poésie et de la déconnologie, a reçu le Prix Vania Babel pour son parcours en mots où amitié, solidarité et tendresse ne sont pas de vains mots et font la fête avec un zeste d’ironie, de dérision et de désespoir rigolard.

Alain Callès nous présentera son livre Coco et Moi – Journal d’une Cocohabitation, carnet de bord d’un confinement

« La parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours, afin que les autres nous entendent. »

Cette phrase de Gustave Flaubert, on pourrait l’attribuer à Alain Callès et à tout autre individu qui, un jour, dans une vie marquée par l’épreuve, décide de s’occuper des autres pour s’en sortir.

Ce livre est le journal d’un homme confiné dans une ville de banlieue et qui, avec sa chienne Salsa, observe, avec un regard empreint de tendresse, les hommes en période de confinement. Peur, angoisse, coups de gueule, coups de langue, et surtout l’humour des mots quand la poésie sourit de la queue.

Le second avec ses photos,…

… RAPHAËL FIRON – D’abord intéressé par le journalisme, c’est au sein de l’école Icart Photo que Raphaël Firon trouve sa voie en tant que photographe. Dans les pas de son fondateur, Alain Balmayer, il se plaît à photographier les lieux, les paysages, les villes, presque à la façon d’un topographe.

En parallèlement de commandes photographiques d’architectes ou de grands groupes de construction, Raphaël développe plusieurs axes de recherches notamment sur la question de la ville et de l’habitat. Il développe un travail d’inventaire des paysages urbains où le bâtit, vidé de ses habitants, prend vie dans son intrigante-inhumanité

C’est une photographie plus humaniste, de reportage, qu’il aime immortaliser.

Raphael Firon nous présentera son travail de photographie de son confinement – -“A l’annonce du plan de déconfinement, et de l’élargissement de la zone de circulation de 1 à 100 km autour du domicile, j’ai souhaité

suivre cette nouvelle frontière fictive – Je désirais découvrir ce qu’il y avait derrière cette frontière fictive.

Je désirais découvrir ce qu’il y a derrière cette ligne autrefois tant traversée sans jamais y prêter attention.”

Le confinement, un requiem de souffrance, qui donne aux choses que l’on vit une profondeur supplémentaire, et nous révèle à nous même en nous poussant à dépasser nos limites.

‼ Chasseurs et créateurs d’image ou de mots ils nous offrent des photos et des textes pleins de sens, pleins de mots qui ont été se chercher ailleurs

◙ Venez découvrir ce duo atypique, pleins de doutes et d’espoirs – Laissez vous emporter sur leur traces

Réservation indispensable sur le site Internet : https://le-ptit-aulty.fr/ , Messenger ou par téléphone : 06 81 96 45 31.

Le P’tit Aulty

Ault

