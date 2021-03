Olivet Esplanade du Poutyl Olivet Olivet Battle de Skiff Esplanade du Poutyl Olivet Olivet Catégorie d’évènement: Olivet

Esplanade du Poutyl Olivet, le samedi 27 mars à 10:00

Le club d’aviron d’Orléans-Olivet, l’ACOO, organise une course de Skiff le samedi 27 mars de 10h à 16h. Cela aura lieu sur le Loiret dans le bassin du Saint Samson sur une distance de 2000 mètres avec un demi-tour en amont du moulin. C’est une course interne au club où toutes les catégories sont représentées. La course est organisée sous forme de battle où 2 rameurs de force équivalente s’affrontent.

Course interne au club

