Le club d’aviron d’Orléans-Olivet, l’ACOO, organise la battle de skiff le samedi 27 Mars L’épreuve se déroulera sur le bassin du St Samson sur 2000 m avec 1 virag ou sur 1000 m avec 1 virage. Course duel avec 2 bateaux en bord à bord (skiff,skiff wintech,skiff canoe ,et double canoe) -Loisirs et master adultes 9h à 12h -Ecole d’aviron et universitaires 13h à 15h -Compétiteurs jeunes 14h à 16h30 Des récompenses, du fun et de la bonne humeur ….on vous attend L’accès au bassin sera réservé aux compétiteurs Course d’aviron sur 2000 mètres dans le bassin du Saint-Samson Esplanade du château olivet parc du poutyl Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T16:00:00

Détails Autres Lieu Esplanade du château Adresse olivet parc du poutyl Ville Olivet