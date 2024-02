Battle de Magie Chapeau Claque Cabaret Gueugnon, samedi 9 mars 2024.

Battle de Magie Chapeau Claque Cabaret Gueugnon Saône-et-Loire

Ils sont beaux, ils sont deux, ils sont magiciens, ils sont là pour faire le show ! ??

Pierrafeu et Pierrax Magie sont de retour au Chapeau Claque Cabaret pour une MAGIC BATTLE de folie !

Nos deux magiciens vous proposent un savant mélange de magie moderne et classique, du spiritisme au mentalisme, des tours de cartes aux manipulations les plus complexes, ils vous en feront voir de toutes les couleurs !

Réservez dès maintenant au 06 03 44 72 06 ou 03 85 70 26 81 pour cette soirée magique.

Tarifs 20€

-12 ans 15€

Ouvertures des portes à 20h30. Spectacle à 21h.

Merci de bien réserver vos places.

Les places sont attribuées au moment de la réservation.

Chapeau Claque Cabaret Gueugnon

Direction Centre Ville / Parking gratuit à 30m. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 21:00:00

fin : 2024-03-09

Chapeau Claque Cabaret 2 Rue Jean Bouveri

Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Battle de Magie Gueugnon a été mis à jour le 2024-02-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)