L’objectif est de perpétuer la tradition de la Fête de l’Escalade et d’associer l’esprit de partage et d’amusement tout en participant à une compétition. Alors trouver un partenaire, déguisez-vous du mieux que vous pouvez et venez-vous éclatez ! Ouverture des portes à 13H00 Confirmation de participation de 13H00 à 14H00 BATTLE START À 14H00 14H00 – 15H30 BATTLE BREAK KIDS 2VS2 « -16 ANS » 15H30 – 17H00 BATTLE BREAK KIDS 2VS2 « +17 ANS » 17H00 – 18H30 BATTLE ALL STYLLE 2VS2 « TOUS ÂGES » + CONCOURS DE DEGUISEMENT HOST : TONY PS DJ : DR. LUTZ & ALIEN JUGES BREAK 2VS2 -16 et + : JUGES ALL STYLE 2VS2 : « NOMBREUX LOTS À GAGNER » INSCRIPTIONS : [https://breakinflavors.ch/battle-de-lescalade-vol-4/](https://breakinflavors.ch/battle-de-lescalade-vol-4/) Venez en famille ou avec vos amis déguisés ! Entrée Déguisé : 5 CHF / Entré Non Déguisé : 10 CHF Le tarif d’entrée s’applique aussi aux danseurs !!! PASS COVID OBLIGATOIRE POUR LES + DE 16 ANS. Mesures sanitaires : Vous êtes complètement vacciné.e ? N’oubliez pas votre certificat COVID et munissez-vous d’une pièce d’identité. Vous n’êtes pas vacciné.e ? Allez faire un test auprès d’un centre près de chez vous et gardez le certificat COVID sur vous ([https://www.ge.ch/covid-19-se-faire…/faire-test-covid-19](https://www.ge.ch/covid-19-se-faire…/faire-test-covid-19)) ou faites-vous tester avant de rentrer en salle dès 13H00 devant le Village du Soir. Prix du test : 22 CHF.

Concours de danse et de déguisement / Enfants & Adultes

Village du soir Route des jeunes 24 Lancy Grand-Lancy



2021-12-04T13:00:00 2021-12-04T18:00:00